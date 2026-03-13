Inscription
#Album jeunesse

Charlie & Wouf

Annick Masson, Sophie de Mullenheim

Depuis que Wouf est entré dans la vie de Charlie, rien n'est plus du tout comme avant. Le petit garçon est devenu le maître d'un (presque) super héros et ce n'est pas de tout repos ! Ce jour-là, une petite affiche interpelle les deux amis : "Doudou rouge perdu ! Si vous le retrouvez, appelez-nous ! " En voilà une mission pour Super Wouf, le plus courageux des toutous du quartier ! Dans cette aventure pleine de rires, Charlie et son chien découvrent que, même si on n'est pas vraiment un super héros, on peut faire du bien autour de soi !

Chez Fleurus

Annick Masson, Sophie de Mullenheim

Fleurus

Autres éditeurs (F à J)

Paru le 13/03/2026

32 pages

Fleurus

13,95 €

9782215198406
