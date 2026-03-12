Le commandant Le Quellec enregistre une déposition concernant la disparition d'une jeune fille qui vient de fuguer. Bien que touché par la détresse de la mère, il ne peut pas lancer une enquête officielle vu l'âge de la fugueuse. Il propose donc à son ami détective Karl de se mettre à sa recherche. Karl part de Brest à la suite de la jeune Astrid au comportement énigmatique. Il parcourt l'Allemagne, la Finlande, la Suède et la Norvège. Dans son sillage, il découvre avec terreur que son chemin est jalonné de cadavres. Il cherche à décrypter la personnalité de la jeune fille, tente d'évaluer sa responsabilité dans cette série de meurtres. Elle semble poursuivre un but précis que le détective essaie de découvrir mais elle reste insaisissable. Dans sa traque, Karl est confronté à des individus étranges et dangereux qui suivent aussi la piste d'Astrid. Ils paraissent en proie aux maléfices des légendes nordiques. Le spectre glaçant d'une secte se profile, des pratiques occultes et barbares s'organisent autour d'une chasse aux sorcières d'un autre temps. La peur hante ce roman noir qui s'émaille parfois de sentiments puissants mettant à mal les relations entre les protagonistes du récit. Avec Pas de Prière pour Astrid, nous retrouvons les personnages principaux des romans d'Edith Vacher Fortuné, le détective Karl Séniavine, la légiste Florence Le Guen, le commandant François Le Quellec, qui nous entraînent dans une nouvelle enquête haletante.