Guide pour tout réparer dans sa maison

Un guide très pratique pour accompagner le lecteur étape par étape dans de multiples travaux. Electricité, plomberie, chauffage, isolation, peinture, carrelage, toiture, serrurerie, fixations, meubles... , voilà un guide très pratique pour accompagner le lecteur étape par étape dans de multiples travaux. Avec : ? Des explications claires pour établir le bon diagnostic avant de commencer ? Des schémas détaillés pour s'y retrouver ? Des conseils avisés pour choisir les bons produits ? Des dessins précis pour reproduire les bons gestes ? Des tuyaux d'experts faciles à mettre en oeuvre