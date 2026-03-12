Inscription
Guide pour tout réparer dans sa maison

Que Choisir

Un guide très pratique pour accompagner le lecteur étape par étape dans de multiples travaux. Electricité, plomberie, chauffage, isolation, peinture, carrelage, toiture, serrurerie, fixations, meubles... , voilà un guide très pratique pour accompagner le lecteur étape par étape dans de multiples travaux. Avec : ? Des explications claires pour établir le bon diagnostic avant de commencer ? Des schémas détaillés pour s'y retrouver ? Des conseils avisés pour choisir les bons produits ? Des dessins précis pour reproduire les bons gestes ? Des tuyaux d'experts faciles à mettre en oeuvre

Par Que Choisir
Chez Que Choisir

|

Auteur

Que Choisir

Editeur

Que Choisir

Genre

Bricolage

Guide pour tout réparer dans sa maison

Que Choisir

Paru le 19/03/2026

312 pages

Que Choisir

32,00 €

9791093588216
