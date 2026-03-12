En avant pour Dubaï ! Le vrai guide des aventuriers en herbe ! Monter dans le plus haute tour du monde au milieu de bâtiments futuristes, dénicher la lampe magique d'Aladin au coeur du souk, ou suivre un dromadaire jusque dans les dunes... Destiné aux jeunes, voyageurs ou passionnés par le monde, ce livre contient tout ce qu'il faut pour appréhender cet émirat étonnant et servir de guide à tous ses compagnons de voyage. Contenu : Une section pour découvrir le pays et ses habitants : géographie, histoire, culture, mode vie, religions, arts, gastronomie, sports et loisirs, faune et flore... Une section de visite de Dubaï par thème : Dubaï moderne, vieux Dubaï, parcs d'attraction, désert, Emirats d'Abu Dhabi et Sharjah. Une section pratique : moyens de transport, langue, infos pratiques, conseils... Les petits plus : une mise en page attractive (colorée, textes courts, nombreuses photos et illustrations), une section pour décrire ses expériences de voyage, une pochette pour conserver ses souvenirs, un marque-page à découper.