#Roman francophone

Sous l'oeil de Faustin

André Gardies

ActuaLitté
Lorsqu'un matin, des piquets de grève l'empêchent d'accéder à son bureau, l'univers de Faustin bascule. Cet homme ordonné et méthodique qui vient subitement de perdre sa femme se laisse alors entraîner dans un farniente et une errance à travers la ville auxquels s'ajoute, comme en surimpression, sa passion pour la prise de vue photographique. Cependant la pellicule ne fixe-t-elle pas aussi comme un défaut optique, une angoisse du néant qui se développe en lui ? A mesure qu'il se replie sur lui-même et se détache du monde ordinaire, on découvre le trouble vertigineux d'un personnage de plus en plus inquiétant.

Par André Gardies
Chez Infimes Editions

|

Auteur

André Gardies

Editeur

Infimes Editions

Genre

Littérature française

Sous l'oeil de Faustin

André Gardies

Paru le 12/03/2026

154 pages

Infimes Editions

16,00 €

ActuaLitté
9791092109795
© Notice établie par ORB
