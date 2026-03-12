Inscription
#Manga

En scène ! Tome 27

Cuvie

ActuaLitté
Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame humain les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. L'espoir appelle le miracle... qui se réalise ! Après une période de cours en ligne, la Royal Ballet School rouvre enfin ses portes. Kanade et ses amies peuvent reprendre leur formation dans de bonnes conditions ! Face aux rivales admises sur concours malgré le coronavirus, Kanade revit des souvenirs qui alimentent toujours plus sa motivation. Mais les mesures pour contenir l'épidémie rendent encore la vie difficile. Plusieurs événements sont annulés : de quoi remuer les jeunes élèves, qui s'accrochent néanmoins à leur rêve et vont de l'avant. Puis, l'opportunité de s'épanouir leur est enfin offerte !

Par Cuvie
Chez Kurokawa

|

Auteur

Cuvie

Editeur

Kurokawa

Genre

Shojo/fille

En scène ! Tome 27

Cuvie trad. Satoko Fujimoto

Paru le 12/03/2026

194 pages

Kurokawa

7,95 €

ActuaLitté
9791042021405
© Notice établie par ORB
