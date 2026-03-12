008 Apprenti espion Tome 21

L'auteur de Ken-Ichi, le disciple ultime nous régale avec une comédie scolaire dynamique et renversante dans un lycée pour agents secrets. Accepté dans une école d'agents secrets à laquelle il n'a jamais postulé, Eight Akashi fifinit par y poursuivre des études. De nombreuses missions et batailles l'ont fait évoluer... pourtant, une grande surprise l'attend ! Lulus devient une alliée et cela provoque quelques changements au lycée de Nakano. Inspirée par Lulus, Ayame se prend à rêver et la rivalité amoureuse est de retour... De l'autre côté, Asuya (Sans nom) rencontre le chef des Dogra Magra qui prépare une guerre contre les espions, avec l'intention de carboniser la ville de Tokyo ! " Angst la colère ", membre des Dogra dont la puissance au combat est inégalée, se joint à cette opération. Le Japon a-t-il la moindre chance de gagner contre eux ?