#Bande dessinée jeunesse

Dosage mortel

Fabien Fernandez, Ambra Garlaschelli

ActuaLitté
Bienvenue à Horror City. Vous n'en sortirez pas indemnes. On pensait qu'en sortant du tunnel, on serait sauvés... mais on n'est pas les seuls. Il faut qu'on trouve des réponses au labo, pour pouvoir arrêter cet enfer... mais est-ce qu'on peut vraiment se faire confiance ? Raf nous ment. Clément est violent, il nous cache quelque chose. Lola a changé. Zoé est sortie de nulle part... et elle se rapproche de Nolan. Emma est prête à tout... même au pire. Et surtout, certaines personnes ne veulent pas que les secrets sortent au grand jour...

Par Fabien Fernandez, Ambra Garlaschelli
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Fabien Fernandez, Ambra Garlaschelli

Editeur

Editions Auzou

Genre

Terreur

Dosage mortel

Fabien Fernandez, Ambra Garlaschelli

Paru le 12/03/2026

238 pages

Editions Auzou

12,95 €

9791039575539
