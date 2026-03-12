Géopolitique de l'éducation

Depuis plusieurs décennies, le discours à la fois généreux et lénifiant des gouvernements nationaux et des instances internationales sur l'éducation a fait de celle-ci une promesse de croissance économique et de paix universelle, masquant une réalité plus complexe. L'éducation porte en effet en elle de la violence, tant réelle que symbolique - violence de genre, violence de classe, violence culturelle et civilisationnelle -, qui se déploie dans les systèmes nationaux, mais aussi à l'échelle internationale. L'éducation est ainsi devenue un lieu de compétition, de tension et de conflits ouverts entre acteurs ­sociaux et politiques sur la scène mondiale. Classements des apprentissages des élèves et des universités, marché de l'enseignement supérieur, pression sur la scolarisation à marche forcée et homogénéisation des pratiques et des contenus, tout concourt à faire de l'école un terrain d'affrontement et de logique de puissance. Partant de l'inégalité des ressources éducatives dans le monde et des usages et bénéfices de l'éducation, tant politiques qu'économiques, Hugues Moussy montre les jeux de concurrence, de tensions et de conflits au sein d'un système éducatif désormais mondialisé. Une analyse précieuse pour que chacun et chacune puisse y trouver sa juste place.