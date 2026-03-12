Inscription
#Essais

Anatomie comparée des espèces imaginaires

Arnaud Rafaelian, Jean-Sébastien Steyer

Créatures de films, BD, comics... , les univers fictionnels passionnent et regorgent d'espèces ­imaginaires ­qui ­empruntent leurs caractéristiques fantastiques aux espèces bien réelles. Illustré à la manière des ­planches anatomiques d'antan, cet ouvrage rassemble les figures parmi les plus emblématiques de la culture geek. Il en analyse les spécificités avec la mé­­thode scientifique, en s'appuyant sur les apports des sciences naturelles. On découvre, dans leurs anatomies, habitudes, environnements, un bestiaire riche d'enseignements, permettant d'éveiller notre curio­sité et de forger de façon ludique notre sens ­critique. D'Alien à Totoro, en passant par Spider-Man ou le Loup-garou, mélangeant les genres et les époques, chacun retrouve ses personnages favoris. Une véritable invitation à découvrir la science autrement !

Par Arnaud Rafaelian, Jean-Sébastien Steyer
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Arnaud Rafaelian, Jean-Sébastien Steyer

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Sciences de la vie

Anatomie comparée des espèces imaginaires

Arnaud Rafaelian, Jean-Sébastien Steyer

Paru le 12/03/2026

176 pages

Editions Le Cavalier Bleu

13,00 €

9791031808314
