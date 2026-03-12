Anatomie comparée des espèces imaginaires

Créatures de films, BD, comics... , les univers fictionnels passionnent et regorgent d'espèces imaginaires qui empruntent leurs caractéristiques fantastiques aux espèces bien réelles. Illustré à la manière des planches anatomiques d'antan, cet ouvrage rassemble les figures parmi les plus emblématiques de la culture geek. Il en analyse les spécificités avec la méthode scientifique, en s'appuyant sur les apports des sciences naturelles. On découvre, dans leurs anatomies, habitudes, environnements, un bestiaire riche d'enseignements, permettant d'éveiller notre curiosité et de forger de façon ludique notre sens critique. D'Alien à Totoro, en passant par Spider-Man ou le Loup-garou, mélangeant les genres et les époques, chacun retrouve ses personnages favoris. Une véritable invitation à découvrir la science autrement !
Par
Arnaud Rafaelian, Jean-Sébastien Steyer Chez
Editions Le Cavalier Bleu
