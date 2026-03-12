Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Le sang des bêtes

Thomas Gunzig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Même si parfois la vie est difficile pour vous, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la sensation terrifiante d'être un animal dans le monde des humains". "Thomas Gunzig est un fauve littéraire aux gestes féroces et déroutants. On devine que face à lui, les mots tremblent de trouille, et ils ont bien raison". Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020 "Drôle, tendre, cruel et politique, ce roman est un cadeau". Adeline Dieudonné "Thomas Gunzig, Magritte des lettres, joue avec les travers d'une société avide de performance". Véronique Casssarin-Grand, L'Obs Né à Bruxelles, traduit jusqu'en Chine, romancier, novelliste et scénariste, Thomas Gunzig est lauréat des Prix Victor-Rossel, Triennal du Roman, et Magritte du meilleur scénario.

Par Thomas Gunzig
Chez Au Diable Vauvert

|

Auteur

Thomas Gunzig

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le sang des bêtes par Thomas Gunzig

Commenter ce livre

 

Le sang des bêtes

Thomas Gunzig

Paru le 12/03/2026

224 pages

Au Diable Vauvert

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030706888
9791030706888
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.