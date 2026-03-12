Inscription
Les 4 évangiles

Etienne Méténier

On ne présente plus la traduction de la Vetus Syra qui, bien plus qu'une "nouvelle" traduction des Evangiles, est une première mondiale. Elle nous donne accès à des manuscrits du IIe siècle contenant les quatre Evangiles en syriaque ancien, la langue la plus proche de l'araméen du Christ. Après sa large diffusion en 2024, qui a touché aussi bien le grand public que les exégètes les plus pointus, voici enfin l'édition en format poche, afin que chacun puisse la porter sur soi, y revenir, prier et méditer. Ce nouvel éclairage porté sur l'Evangile nourrit ainsi toujours davantage notre vie de prière, notre vie chrétienne, et notre vie dans toute son humanité.

Par Etienne Méténier
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Etienne Méténier

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Exégèse

Les 4 évangiles

Etienne Méténier

Paru le 12/03/2026

294 pages

Editions des Béatitudes

10,00 €

9791030607390
© Notice établie par ORB
