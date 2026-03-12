Les 4 évangiles

On ne présente plus la traduction de la Vetus Syra qui, bien plus qu'une "nouvelle" traduction des Evangiles, est une première mondiale. Elle nous donne accès à des manuscrits du IIe siècle contenant les quatre Evangiles en syriaque ancien, la langue la plus proche de l'araméen du Christ. Après sa large diffusion en 2024, qui a touché aussi bien le grand public que les exégètes les plus pointus, voici enfin l'édition en format poche, afin que chacun puisse la porter sur soi, y revenir, prier et méditer. Ce nouvel éclairage porté sur l'Evangile nourrit ainsi toujours davantage notre vie de prière, notre vie chrétienne, et notre vie dans toute son humanité.