#Roman étranger

Ma propriété privée

Mary Ruefle

ActuaLitté
Au fil des pages, Mary Ruefle compose une variation sensible sur les différentes formes de tristesse. Elles deviennent une matière littéraire pour se raconter et pour s'ouvrir au monde. - A la lisière du récit fragmentaire et de la prose poétique , Ma propriété privée est une réflexion sur la tristesse . Parcourant souvenirs personnels , fantasmes et objets du quotidien, Mary Ruefle traque cette émotion souvent dénigrée dans la culture occidentale pour mieux lui redonner ses lettres de noblesse. - Chacun de ces textes introspectifs , drôles et érudits fonctionne comme la pièce d' un puzzle intime et obsessionnel qui, une fois révélé, change pour toujours notre regard sur la tristesse et ce qu'on lui doit.

Par Mary Ruefle
Chez Le Castor Astral

|

Auteur

Mary Ruefle

Editeur

Le Castor Astral

Genre

Littérature anglo-saxonne

Ma propriété privée

Mary Ruefle trad. Céline Leroy

Paru le 12/03/2026

110 pages

Le Castor Astral

16,00 €

ActuaLitté
9791027808144
