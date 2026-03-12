Au fil des pages, Mary Ruefle compose une variation sensible sur les différentes formes de tristesse. Elles deviennent une matière littéraire pour se raconter et pour s'ouvrir au monde. - A la lisière du récit fragmentaire et de la prose poétique , Ma propriété privée est une réflexion sur la tristesse . Parcourant souvenirs personnels , fantasmes et objets du quotidien, Mary Ruefle traque cette émotion souvent dénigrée dans la culture occidentale pour mieux lui redonner ses lettres de noblesse. - Chacun de ces textes introspectifs , drôles et érudits fonctionne comme la pièce d' un puzzle intime et obsessionnel qui, une fois révélé, change pour toujours notre regard sur la tristesse et ce qu'on lui doit.