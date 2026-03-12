France-Algérie

Rappels d'ambassadeurs, arrestations arbitraires, chute des échanges commerciaux, crise des visas... Comment sommes-nous passés en quelques années d'une estime entre dirigeants français et algériens à une tension aussi forte depuis 2024 ? L'historien Pierre Vermeren décrypte sur le temps long cette relation complexe qui traverse sa plus grave crise. Après plus d'un siècle de colonisation par la France, l'Algérie est devenue indépendante le 5 juillet 1962. Pourtant la guerre et ses conséquences restent non soldées malgré la culpabilité française et une réconciliation mémorielle ratée. Depuis de Gaulle et Boumediene, les rapports diplomatiques sont l'habillage officiel des contacts directs entre les deux présidences et de réseaux d'influences qui poussent leurs pions. Tout semble désormais opposer ces deux nations dont la relation, devenue toxique, permet au régime algérien d'accabler la France d'Emmanuel Macron des maux qui frappent le pays, telle la révolte du Hirak de 2019. L'Algérie rejette à présent la francophonie et s'affiche avec la Chine ou la Russie. Pierre Vermeren montre comment Paris s'épuise à construire des rapports "normaux" tandis qu'Alger qualifie la France d' "ennemi éternel et traditionnel" . Cette relation pourra-t-elle un jour s'apaiser ?