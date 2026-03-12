Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

France-Algérie

Pierre Vermeren

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rappels d'ambassadeurs, arrestations arbitraires, chute des échanges commerciaux, crise des visas... Comment sommes-nous passés en quelques années d'une estime entre dirigeants français et algériens à une tension aussi forte depuis 2024 ? L'historien Pierre Vermeren décrypte sur le temps long cette relation complexe qui traverse sa plus grave crise. Après plus d'un siècle de colonisation par la France, l'Algérie est devenue indépendante le 5 juillet 1962. Pourtant la guerre et ses conséquences restent non soldées malgré la culpabilité française et une réconciliation mémorielle ratée. Depuis de Gaulle et Boumediene, les rapports diplomatiques sont l'habillage officiel des contacts directs entre les deux présidences et de réseaux d'influences qui poussent leurs pions. Tout semble désormais opposer ces deux nations dont la relation, devenue toxique, permet au régime algérien d'accabler la France d'Emmanuel Macron des maux qui frappent le pays, telle la révolte du Hirak de 2019. L'Algérie rejette à présent la francophonie et s'affiche avec la Chine ou la Russie. Pierre Vermeren montre comment Paris s'épuise à construire des rapports "normaux" tandis qu'Alger qualifie la France d' "ennemi éternel et traditionnel" . Cette relation pourra-t-elle un jour s'apaiser ?

Par Pierre Vermeren
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Pierre Vermeren

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur France-Algérie par Pierre Vermeren

Commenter ce livre

 

France-Algérie

Pierre Vermeren

Paru le 19/03/2026

304 pages

Editions Tallandier

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021066441
9791021066441
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.