Les Pays Baltes en 100 questions

Les trois Etats baltes - Estonie, Lettonie, Lituanie - ont-ils joué un rôle déterminant dans la chute de l'URSS ? Se sentent-ils pleinement Européens ? La Chine est-elle un partenaire important ? L'enclave russe de Kaliningrad inquiète-t-elle la Lituanie ? Membres de l'Union européenne et de l'OTAN depuis 2004, les pays baltes sont passés en trente-cinq ans du statut d'Etats rayés de la carte, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à celui de pays qui comptent sur la scène européenne. Alors qu'ils partagent au total près de 800 kilomètres de frontières avec la Russie, leur position géographique les place au coeur du dispositif sécuritaire de l'Alliance atlantique. Leur expérience de la Russie, leur dynamisme, leur modèle numérique avancé et leur capacité à peser sur les débats européens, notamment en soutien à l'Ukraine, font des pays baltes un exemple de résilience démocratique. Conscients de leurs fragilités, ils nous alertent depuis longtemps sur la menace russe : pressions politiques, présence de minorités russophones, sabotages des infrastructures énergétiques et de connectivité, manipulations informationnelles... En 100 questions clés, voici une analyse passionnante des défis à relever par ces trois pays situés sur la ligne de front d'une possible confrontation avec Moscou et dont les Européens devraient s'inspirer.

Chez Editions Tallandier

Les Pays Baltes en 100 questions

Paru le 12/03/2026

336 pages

19,90 €

9791021063730
