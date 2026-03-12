Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Un monde en proie à la violence ou la haine de la raison

Evelyne Fauconnier Gérard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face au déferlement contemporain de la haine et de la violence – du champ politique aux réseaux sociaux, jusqu'à la sphère éducative – cet essai interroge les "raisons de la déraison". Il met au jour un double mal : une misologie (haine de la raison) et une rationalité instrumentale devenue folle, qui vident nos existences de sens. En dialogue critique avec la tradition antique (Platon, Aristote) et les débats actuels, l'ouvrage plaide pour une raison redevenue jugement, mesure et quête de sagesse, capable de désamorcer la spirale des affects et de rendre à la pensée sa vertu pacificatrice.

Par Evelyne Fauconnier Gérard
Chez Mimesis

|

Auteur

Evelyne Fauconnier Gérard

Editeur

Mimesis

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un monde en proie à la violence ou la haine de la raison par Evelyne Fauconnier Gérard

Commenter ce livre

 

Un monde en proie à la violence ou la haine de la raison

Evelyne Fauconnier Gérard

Paru le 12/03/2026

106 pages

Mimesis

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788869765094
9788869765094
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.