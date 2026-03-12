Un monde en proie à la violence ou la haine de la raison

Face au déferlement contemporain de la haine et de la violence – du champ politique aux réseaux sociaux, jusqu'à la sphère éducative – cet essai interroge les "raisons de la déraison". Il met au jour un double mal : une misologie (haine de la raison) et une rationalité instrumentale devenue folle, qui vident nos existences de sens. En dialogue critique avec la tradition antique (Platon, Aristote) et les débats actuels, l'ouvrage plaide pour une raison redevenue jugement, mesure et quête de sagesse, capable de désamorcer la spirale des affects et de rendre à la pensée sa vertu pacificatrice.