Défi actuel Méthode de français B2

Défi actuel - Plongée dans la langue et les cultures francophones Une proposition éditoriale renouvelée et enrichie Le fait culturel et socioculturel au service des acquisitions linguistiques Une attention particulière portée à l'hétérogénéité des classes Des unités structurées pour une grande facilité d'utilisation avec des contenus qui permettent également une grande flexibilité d'adaptation Des activités ancrées dans la réalité, en phase avec le niveau des apprenants et les attentes du CECRL Un apport lexical contrôlé, un rebrassage constant et consolidé avec une page dédiée dans chaque unité La grammaire toujours traitée de manière inductive, renforcée par de nombreuses activités spécifiques pour travailler l'assimilation et la systématisation Le travail de la phonétique directement intégré à la séquence didactique Une préparation aux examens du DELF avec des activités par compétence et un examen modèle en fin d'ouvrage Les contenus des itinéraires numériques accessibles en un clic depuis la version numérique : des propositions de ressources complémentaires à intégrer dans la séquence pédagogique (textes lus et vidéos didactisées) Un Guide d'utilisation IA : des propositions pour intégrer l'Intelligence Artificielle dans la préparation des cours