Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Défi actuel Méthode de français B2

Collectif, Maison des langues

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Défi actuel - Plongée dans la langue et les cultures francophones Une proposition éditoriale renouvelée et enrichie Le fait culturel et socioculturel au service des acquisitions linguistiques Une attention particulière portée à l'hétérogénéité des classes Des unités structurées pour une grande facilité d'utilisation avec des contenus qui permettent également une grande flexibilité d'adaptation Des activités ancrées dans la réalité, en phase avec le niveau des apprenants et les attentes du CECRL Un apport lexical contrôlé, un rebrassage constant et consolidé avec une page dédiée dans chaque unité La grammaire toujours traitée de manière inductive, renforcée par de nombreuses activités spécifiques pour travailler l'assimilation et la systématisation Le travail de la phonétique directement intégré à la séquence didactique Une préparation aux examens du DELF avec des activités par compétence et un examen modèle en fin d'ouvrage Les contenus des itinéraires numériques accessibles en un clic depuis la version numérique : des propositions de ressources complémentaires à intégrer dans la séquence pédagogique (textes lus et vidéos didactisées) Un Guide d'utilisation IA : des propositions pour intégrer l'Intelligence Artificielle dans la préparation des cours

Par Collectif, Maison des langues
Chez Difusion

|

Auteur

Collectif, Maison des langues

Editeur

Difusion

Genre

Français langue étrangère (FLE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Défi actuel Méthode de français B2 par Collectif, Maison des langues

Commenter ce livre

 

Défi actuel Méthode de français B2

Collectif, Maison des langues

Paru le 19/03/2026

164 pages

Difusion

28,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788411573733
9788411573733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.