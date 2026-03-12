L'ambassadeur de Pattaya

Une nuit de pleine lune, au large de Bang Saen, un crime effroyable fait voler en éclats la vie d'une famille de pêcheurs. Devenus témoins d'un crime perpétré par un puissant réseau mafieux, Sombat et Tira Rungrot sont précipités dans une fuite désespérée. En quelques heures, leurs trois enfants se retrouvent seuls, abandonnés à Pattaya, ville des excès et des dangers. Les enfants Rungrot suivent des chemins radicalement opposés. Kasem, l'aîné, s'enfonce dans la fureur et l'errance. Pichaite, le benjamin, trouve dans la boxe thaïlandaise une voie de survie qui le mènera des camps poussiéreux aux plus grands rings du pays. Mali, la cadette, arrachée à son passé, traverse l'exil et l'adoption, avant qu'un avenir inattendu ne la propulse bien au-delà de ses origines. De l'ombre des mafias aux lumières du pouvoir, ce roman retrace l'ascension et la chute, la perte et la renaissance, dans une fresque humaine où le courage, la volonté et la mémoire façonnent des vies extraordinaires. Un destin exceptionnel, forgé par la tragédie.