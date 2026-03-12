Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

L'ambassadeur de Pattaya

Serge Trefeu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nuit de pleine lune, au large de Bang Saen, un crime effroyable fait voler en éclats la vie d'une famille de pêcheurs. Devenus témoins d'un crime perpétré par un puissant réseau mafieux, Sombat et Tira Rungrot sont précipités dans une fuite désespérée. En quelques heures, leurs trois enfants se retrouvent seuls, abandonnés à Pattaya, ville des excès et des dangers. Les enfants Rungrot suivent des chemins radicalement opposés. Kasem, l'aîné, s'enfonce dans la fureur et l'errance. Pichaite, le benjamin, trouve dans la boxe thaïlandaise une voie de survie qui le mènera des camps poussiéreux aux plus grands rings du pays. Mali, la cadette, arrachée à son passé, traverse l'exil et l'adoption, avant qu'un avenir inattendu ne la propulse bien au-delà de ses origines. De l'ombre des mafias aux lumières du pouvoir, ce roman retrace l'ascension et la chute, la perte et la renaissance, dans une fresque humaine où le courage, la volonté et la mémoire façonnent des vies extraordinaires. Un destin exceptionnel, forgé par la tragédie.

Par Serge Trefeu
Chez Soukha éditions

|

Auteur

Serge Trefeu

Editeur

Soukha éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ambassadeur de Pattaya par Serge Trefeu

Commenter ce livre

 

L'ambassadeur de Pattaya

Serge Trefeu

Paru le 12/03/2026

146 pages

Soukha éditions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919122035
9782919122035
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.