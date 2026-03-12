La cote de l'automobile de collection

Mise à jour tous les ans, la Cote présente tous les résultats des ventes aux enchères de l'année passée afin de coller au plus près aux tendances du marché en perpétuelle évolution. Exemples : si aujourd'hui les voitures à "caisse carrée" de l'entre-deux-guerres sont de moins en moins recherchées, les cabriolets et coupés de cette période intéressent toutefois, de plus en plus, la jeune génération. Les voitures des années 1980-1990 continuent d'avoir le vent en poupe et leurs prix sont en hausse constante.