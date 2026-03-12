Inscription
#Essais

10 choses que vous aimeriez savoir sur l'Egypte ancienne

Campbell Price

Pyramides, dieux hybrides, pharaons et momies composent une image séduisante, mais souvent trompeuse, de l'Egypte ancienne, une civilisation bien plus complexe qu'on ne l'imagine. En dix chapitres limpides et incisifs, Campbell Price, égyptologue et conservateur des collections du Manchester Museum, démonte nos idées reçues et restitue la profondeur d'une société où le temps, le pouvoir, la religion, l'écriture et les liens avec le reste du monde obéissaient à des logiques radicalement différentes des nôtres. Un voyage éclairant au coeur de trois millénaires d'histoire, pour comprendre enfin ce que l'Egypte ancienne fut... et ce que notre regard moderne en fait.

Par Campbell Price
PPUR Presses Polytechniques

Auteur

Campbell Price

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Egypte

10 choses que vous aimeriez savoir sur l'Egypte ancienne

Campbell Price trad. Sarah Michel

Paru le 12/03/2026

126 pages

PPUR Presses Polytechniques

14,90 €

9782889157358
