10 choses que vous aimeriez savoir sur l'Egypte ancienne

Pyramides, dieux hybrides, pharaons et momies composent une image séduisante, mais souvent trompeuse, de l'Egypte ancienne, une civilisation bien plus complexe qu'on ne l'imagine. En dix chapitres limpides et incisifs, Campbell Price, égyptologue et conservateur des collections du Manchester Museum, démonte nos idées reçues et restitue la profondeur d'une société où le temps, le pouvoir, la religion, l'écriture et les liens avec le reste du monde obéissaient à des logiques radicalement différentes des nôtres. Un voyage éclairant au coeur de trois millénaires d'histoire, pour comprendre enfin ce que l'Egypte ancienne fut... et ce que notre regard moderne en fait.