La France dans le chaos du monde

Le monde n'est pas entré dans le chaos par accident. Guerres prolongées, effondrement de l'autorité occidentale, montée en puissance du Sud global, retour des empires : l'ordre mondial porté par l'Occident touche à sa fin. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a fait voler en éclats les faux équilibres, révélant l'impuissance stratégique des Etats-Unis eux-mêmes et, plus encore, celle de l'Europe. Ukraine, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, BRICS : partout, les rapports de force réels s'imposent contre les discours moralisateurs et les certitudes idéologiques. Prisonnière de ses dogmes, soumise à l'OTAN et enfermée dans une construction européenne technocratique et oligarchique, l'Europe avance vers le déclassement. La France, quant à elle, cumule chaos mondial et chaos intérieur : crise politique, perte de souveraineté, effacement diplomatique, impuissance stratégique. En renonçant à l'héritage gaullien, elle a perdu sa voix et sa liberté d'action. Ce livre propose une lecture lucide et sans concessions du monde qui vient, et pose une question décisive : la France saura-t-elle rompre avec ses illusions, retrouver sa souveraineté et redevenir une nation qui parle au monde - ou choisira-t-elle de disparaître avec l'ordre ancien ? Ces analyses feront l'objet d'une série d'émissions avec Omerta Média.