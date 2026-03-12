Mon cahier antistress

Les techniques antistress qui fonctionnent, pour toutes les situations Marre de stresser ? De ressentir de l'anxiété ? D'être saisi par l'angoisse ? De mal dormir parce que vous cogitez ? Ce cahier vous donne des techniques concrètes pour apprivoiser votre stress et le gérer en toutes circonstances, dans votre vie perso ou au boulot. Crise d'angoisse, coup de stress au travail, anxiété dans les transports en commun, insomnies, stress chronique, etc. , à chaque situation ses solutions ! Faciles à appliquer, elles ont toutes prouvé leur efficacité et deviendront vite des réflexes antistress. Vous n'avez plus qu'à choisir ou à combiner les méthodes et astuces les plus adaptées à vos besoins : huiles essentielles, automassages, respiration, tisanes, lithothérapie, fleurs de Bach, méditation, lâcher-prise musculaire... il existe une solution pour vous apaiser. En bonus : un QR code renvoie à la version audio des exercices de méditation et de respiration, pour les réaliser facilement.