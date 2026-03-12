L'Amérique française

Et si l'Amérique avait d'abord été... française ? Des bayous de Louisiane aux glaciers d'Alaska, du désert de l'Arizona aux forêts du Maine, ce livre part sur les traces des milliers de pionniers, trappeurs, huguenots, missionnaires, exilés ou rêveurs venus de France, du Québec, de Suisse ou des Antilles qui ont façonné les cinquante Etats américains. A mi-chemin entre essai historique, récit de voyage et géographie culturelle, ce livre propose un itinéraire inédit à travers les Etats-Unis en suivant les traces des francophones qui ont été parmi les premiers à fouler le sol américain. Chaque chapitre explore un Etat sous un angle à la fois historique et littéraire, enrichi d'anecdotes insolites : les explorateurs, les lieux, les légendes, les héritages linguistiques et symboliques sont ainsi présentés de façon passionnante. Se croisent alors les Cajuns de Louisiane, les trappeurs du Midwest, les huguenots de Caroline, les aventuriers de Californie, les pionniers du Grand Nord ou encore les utopistes de l'Ouest. Chaque étape dévoile une facette méconnue de cette " Amérique française " qui vit encore dans ses noms, ses paysages, et ses mythes. L'écriture, vive et documentée, mêle érudition, humour et curiosité humaniste. L'auteur y tisse des liens entre les cultures, les imaginaires et les langues, transformant ce livre en une carte sensible des Amériques francophones.