Pokémon de Paldea

Dragon d'or, Dragon

ActuaLitté
Des coloriages effaçables pour colorier et recolorier à l'infini ! Dans ce bloc de coloriages, quel plaisir de retrouver Pikachu et ses amis dans des scènes emblématiques du monde des Pokémon ! Page après page, les Pokémon retrouvent leurs couleurs pour créer de magnifiques tableaux. Et une fois le coloriage terminé, il suffit de passer un linge humide sur la feuille pour pouvoir recommencer à l'infini ! Pour plus de coloriages 100 % Pokémon : les Coloriages cherche-et-trouve géants , les Coloriages gonflables et les collections " Coloriages en folie ", " Coloriages pixels ", " Maxi coloriages " et " Mes coloriages cherche-et-trouve " !

Par Dragon d'or, Dragon
Chez Les Livres du Dragon d'Or

Auteur

Dragon d'or, Dragon

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Pokémon de Paldea

Dragon d'or, Dragon

Paru le 12/03/2026

32 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

ActuaLitté
9782821219427
