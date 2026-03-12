Inscription
Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Prise en soin des troubles neurodéveloppementaux en psychomotricité

Gaëlle Blervaque, Charline Rabier

Le guide pratique pour choisir les outils de remédiation adaptés à vos patients. Les pratiques professionnelles évoluent, les recommandations de bonnes pratiques changent... C'est une bonne chose, mais il est facile de se perdre dans tout cela. Le livre que vous tenez entre les mains constitue le guide parfait pour vous aider à déterminer comment réagir et prendre en soin les jeunes patients TND que vous recevez dans votre consultation. Riche d'outils téléchargeables et de situations cliniques typiques décortiquées sous la forme de cartes mentales, il vous permettra de naviguer entre les difficultés diagnostiques pour proposer enfin la remédiation EBP qui aidera le mieux votre patient.

Par Gaëlle Blervaque, Charline Rabier
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Gaëlle Blervaque, Charline Rabier

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Professions médico-sociales

Prise en soin des troubles neurodéveloppementaux en psychomotricité

Gaëlle Blervaque, Charline Rabier

Paru le 12/03/2026

256 pages

De Boeck supérieur

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

