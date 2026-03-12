Prise en soin des troubles neurodéveloppementaux en psychomotricité

Le guide pratique pour choisir les outils de remédiation adaptés à vos patients. Les pratiques professionnelles évoluent, les recommandations de bonnes pratiques changent... C'est une bonne chose, mais il est facile de se perdre dans tout cela. Le livre que vous tenez entre les mains constitue le guide parfait pour vous aider à déterminer comment réagir et prendre en soin les jeunes patients TND que vous recevez dans votre consultation. Riche d'outils téléchargeables et de situations cliniques typiques décortiquées sous la forme de cartes mentales, il vous permettra de naviguer entre les difficultés diagnostiques pour proposer enfin la remédiation EBP qui aidera le mieux votre patient.