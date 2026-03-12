Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

La sorcière de Noirefontaine

Jean-Michel Fortier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devant le parc lugubre de Noirefontaine, Rose Aubry croise une vieille dame extravagante aux yeux mauves. Ses paroles et son rire lui font l'effet d'une menace... Pire, au lendemain de cette nuit d'Halloween, celle qui se fait appeler Liliane Ross apparaît mystérieusement partout et sait maintenant tout de la jeune fille ! Passionnée par les sorcières, Rose se demande si Liliane en est une. Pourtant, elle sait que celles qu'on accusait autrefois de sorcellerie n'étaient en fait que des femmes excentriques. Mais alors, si elle ne croit pas à la magie, comment expliquer sa propre intuition légendaire et les étranges incidents dont elle seule semble être témoin ? Rose hésite à se confier à Hugo, son meilleur ami, de peur de le mettre en danger. Car Liliane agit de manière imprévisible et paraît prête à tout pour protéger ses secrets...

Par Jean-Michel Fortier
Chez Fides (Editions)

|

Auteur

Jean-Michel Fortier

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La sorcière de Noirefontaine par Jean-Michel Fortier

Commenter ce livre

 

La sorcière de Noirefontaine

Jean-Michel Fortier

Paru le 02/04/2026

184 pages

Fides (Editions)

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782762146875
9782762146875
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.