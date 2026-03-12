La sorcière de Noirefontaine

Devant le parc lugubre de Noirefontaine, Rose Aubry croise une vieille dame extravagante aux yeux mauves. Ses paroles et son rire lui font l'effet d'une menace... Pire, au lendemain de cette nuit d'Halloween, celle qui se fait appeler Liliane Ross apparaît mystérieusement partout et sait maintenant tout de la jeune fille ! Passionnée par les sorcières, Rose se demande si Liliane en est une. Pourtant, elle sait que celles qu'on accusait autrefois de sorcellerie n'étaient en fait que des femmes excentriques. Mais alors, si elle ne croit pas à la magie, comment expliquer sa propre intuition légendaire et les étranges incidents dont elle seule semble être témoin ? Rose hésite à se confier à Hugo, son meilleur ami, de peur de le mettre en danger. Car Liliane agit de manière imprévisible et paraît prête à tout pour protéger ses secrets...