Théories de la politique étrangère américaine

Charles-Philippe David, Frédérick Gagnon

Cette nouvelle édition propose une mise à jour de l'ouvrage en s'appuyant sur les développements récents concernant la politique étrangère américaine, en particulier l'expansion du champ de l' "Analyse de la politique étrangère" (Foreign Policy Analysis). Tout en conservant sa vocation première - offrir une synthèse en français des principales approches théoriques (culturelles, structurelles, pluralistes et décisionnelles) - l'ouvrage enrichit chaque chapitre d'exemples récents, en particulier liés à la présidence atypique de Donald Trump, dont les décisions défient les modèles classiques et obligent à mobiliser une pluralité de perspectives pour être comprises. Avec une introduction repensée, des chapitres actualisés et une présentation accessible des débats contemporains, ce livre demeure un ouvrage essentiel pour saisir la complexité et les contradictions de la politique étrangère des Etats-Unis.

Théories de la politique étrangère américaine

Charles-Philippe David, Frédérick Gagnon

Paru le 23/04/2026

PU Montréal

39,00 €

