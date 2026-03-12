Cinq clés pour développer sa créativité organisationnelle

Comment insuffler un véritable vent créatif dans vos projets lorsque tout semble avoir déjà été pensé? ? A travers cinq clés essentielles, ce livre vous aide à (re)donner de la créativité à votre organisation en explorant les processus psychologiques et organisationnels qui la rendent efficace. L'ouvrage distingue la créativité de concepts voisins, comme l'invention et l'innovation, en mettant l'accent sur l'importance du contexte et des objectifs. Ce manuel repose sur l'idée que la créativité commence par les individus. Il vous invite à réfléchir à l'existence de "? personnalités créatives ? " et propose des exercices pour stimuler cette habileté. En explorant les techniques collectives et en intégrant les potentiels de l'intelligence artificielle, vous apprendrez à organiser l'espace, le temps et les méthodes d'évaluation pour maximiser la portée de vos activités. Une lecture incontournable pour toute organisation - entreprise, association ou coopérative - cherchant à valoriser la créativité et l'innovation.