#Essais

Cinq clés pour développer sa créativité organisationnelle

Cécile Fonrouge

ActuaLitté
Comment insuffler un véritable vent créatif dans vos projets lorsque tout semble avoir déjà été pensé? ? A travers cinq clés essentielles, ce livre vous aide à (re)donner de la créativité à votre organisation en explorant les processus psychologiques et organisationnels qui la rendent efficace. L'ouvrage distingue la créativité de concepts voisins, comme l'invention et l'innovation, en mettant l'accent sur l'importance du contexte et des objectifs. Ce manuel repose sur l'idée que la créativité commence par les individus. Il vous invite à réfléchir à l'existence de "? personnalités créatives ? " et propose des exercices pour stimuler cette habileté. En explorant les techniques collectives et en intégrant les potentiels de l'intelligence artificielle, vous apprendrez à organiser l'espace, le temps et les méthodes d'évaluation pour maximiser la portée de vos activités. Une lecture incontournable pour toute organisation - entreprise, association ou coopérative - cherchant à valoriser la créativité et l'innovation.

Par Cécile Fonrouge
Chez Presses de l'Université du Québec

|

Auteur

Cécile Fonrouge

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Management

Cinq clés pour développer sa créativité organisationnelle

Cécile Fonrouge

Paru le 12/03/2026

152 pages

Presses de l'Université du Québec

29,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782760562837
