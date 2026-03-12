Et si le débat sur l'expérimentation animale était bien plus nuancé qu'il n'y paraît ? Au-delà des images chocs et des débats polarisés, ce livre explore deux questions clé : Est-il possible aujourd'hui de se passer entièrement des animaux pour comprendre, prévenir et soigner les maladies ? Entre progrès scientifique et éthique : peut-on concilier bien-être animal et recherche médicale ? Ce livre invite à dépasser les idées reçues pour considérer ces questions avec lucidité. En racontant l'histoire de l'expérimentation animale jusqu'aux découvertes médicales les plus récentes, en dévoilant le cadre légal, les contrôles, les comités d'éthique et le principe des 3R (Remplacer, Réduire, Raffiner), l'auteur montre ce qui se fait réellement dans les laboratoires - et ce qui change. Il présente ainsi les alternatives qui se développent : organoïdes, jumeaux numériques, organes sur puce... S'appuyant sur des données solides, des exemples concrets et des témoignages de terrain, cet ouvrage propose une analyse factuelle, accessible et rigoureuse sur ce sujet sensible : une invitation à comprendre, à questionner et à se forger une opinion éclairée - que l'on soit citoyen, étudiant, professionnel de santé, chercheur ou engagé dans la cause animale.