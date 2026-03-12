Les naufragés

Avis de tempête. Un tsunami littéraire, une bouleversante histoire d'amour ! Ile Fogo, au large de Terre-Neuve, 1940. Wish Furey navigue le long des côtes pour projeter des films dans les églises et les halles aux poissons. Dans un petit port isolé, il rencontre Sadie, seize ans. Elle a le goût de l'impossible, car il est catholique et elle, protestante. Avec la même force que le raz-de-marée qui a bouleversé la vie du jeune homme onze ans plus tôt, c'est l'amour – la passion – qui jette pourtant ces deux-là dans les bras l'un de l'autre. Un affront qui aura tôt fait de déclencher l'ire de la famille de la belle, sans parler de la guerre, qui leur fera payer le prix fort...