Si les grands enjeux de la transition écologique et sociale sont désormais clairement posés, les méthodes et les modalités d'accompagnement de celle-ci restent encore à documenter. En proposant un inventaire des pratiques de gestion sociale et solidaire, l'ouvrage entend fournir les bases nécessaires pour développer une autre gestion. Il est urgent de valoriser d'autres modes de régulation en lien avec la solidarité, la coopération, et l'entraide. Sur ce champ d'analyse - trop souvent invisibilisé - peuvent en effet se développer des visions alternatives de l'action collective orientées vers la recherche d'une transition juste. L'objet de ce dictionnaire d'une autre gestion est de montrer la richesse et la diversité des réflexions et des travaux participant à ce changement paradigmatique. Il s'agit de dépasser l'approche dominante de la discipline centrée sur les principes de concurrence, de profit et de chaîne de contrôle, pour élargir la focale aux enjeux de solidarité, de démocratie et d'engagement pour l'intérêt général.