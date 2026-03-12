Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Dictionnaire d'une autre gestion

Philippe Eynaud, Genauto Carvalho de França Filho

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si les grands enjeux de la transition écologique et sociale sont désormais clairement posés, les méthodes et les modalités d'accompagnement de celle-ci restent encore à documenter. En proposant un inventaire des pratiques de gestion sociale et solidaire, l'ouvrage entend fournir les bases nécessaires pour développer une autre gestion. Il est urgent de valoriser d'autres modes de régulation en lien avec la solidarité, la coopération, et l'entraide. Sur ce champ d'analyse - trop souvent invisibilisé - peuvent en effet se développer des visions alternatives de l'action collective orientées vers la recherche d'une transition juste. L'objet de ce dictionnaire d'une autre gestion est de montrer la richesse et la diversité des réflexions et des travaux participant à ce changement paradigmatique. Il s'agit de dépasser l'approche dominante de la discipline centrée sur les principes de concurrence, de profit et de chaîne de contrôle, pour élargir la focale aux enjeux de solidarité, de démocratie et d'engagement pour l'intérêt général.

Par Philippe Eynaud, Genauto Carvalho de França Filho
Chez Erès

|

Auteur

Philippe Eynaud, Genauto Carvalho de França Filho

Editeur

Erès

Genre

Entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dictionnaire d'une autre gestion par Philippe Eynaud, Genauto Carvalho de França Filho

Commenter ce livre

 

Dictionnaire d'une autre gestion

Philippe Eynaud, Genauto Carvalho de França Filho

Paru le 12/03/2026

480 pages

Erès

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749285566
9782749285566
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.