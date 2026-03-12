Inscription
En psychiatrie, le soin malgré tout

La psychiatrie contemporaine traverse un moment critique, prise entre une pénurie dramatique de moyens, des logiques de transformation, de résistance et de tension. Ce numéro d'Empan souhaite interroger les recompositions du champ psychiatrique, à travers les effets concrets des politiques de santé mentale, les formes nouvelles de soin et les enjeux anthropologiques et cliniques qui s'y jouent. Les pratiques cliniques sont brouillées et ont fait la part belle aux signes au détriment des symptômes. Bilan-diagnostic-traitement sont réinterprétés au prisme de logiques évaluatives, normatives, voire gestionnaires. Et derrière des logiques d'adaptation fonctionnelle, le risque existe d'effacer la complexité du sujet. Une approche pluriprofessionnelle devrait permettre une expertise de qualité à condition de ne pas absorber les moyens au détriment des lieux de soin continus. Dans ce contexte, la constellation transférentielle, au fondement de l'accueil subjectivant du patient, tend à être remplacée par un fonctionnement institutionnel éclaté, fractionné, où les prises en charge peuvent se succéder sans continuité ni lien. Procédures de tri et refus de soin laissent dans l'errance bon nombre de personnes en demande d'aide. Comment les équipes font-elles face sans tomber dans le défaitisme ? Les placements sous contrainte connaissent une progression constante et on assiste au retour de la contention : il faut lutter, encore et toujours, contre le retour insidieux de l'asile, non plus seulement comme lieu fermé, mais aussi comme logique d'exclusion, de contrôle, de silenciation. De nouvelles formes de pensée du soin émergent, d'autres plus anciennes sont réactualisées, elles peuvent aider à redynamiser le soin et à faire face au risque de l'effacement progressif de la fonction soignante. Pair-aidance, espaces transitionnels créatifs, collectifs professionnels et d'usagers témoignent d'une psychiatrie vivante, inventive, capable de se réinventer à partir de ses marges. Ce numéro invite à interroger la psychiatrie d'aujourd'hui (et de demain ? ) en questionnant aussi comment se tressent dans le contemporain l'aliénation sociale et l'aliénation mentale.

Auteur

Editeur

Genre

Travail social

En psychiatrie, le soin malgré tout

Paru le 26/03/2026

20,00 €

9782749285405
