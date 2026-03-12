Dada le Chat

Bêbêêh la centième brebis, naïve et imprudente, a encore disparu ! Le reste du troupeau, lui, a été réduit en esclavage par les Egypchiens ! Dada se lance alors dans une course folle qui le conduira de la Baie des Pirat's jusqu'aux Déserts du Sud en passant par la sinistre Boabylone, la Cité des Serpents où règne le terrible Nécobralézard... Dada le berger courageux parviendra-t-il à retrouver sa brebis perdue et à sauver son troupeau ? Une BD amusante et instructive qui revisite plusieurs grands épisodes bibliques pour des aventures trépidantes.