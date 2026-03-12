Inscription
Dada le Chat

Thomas Bouyrac

Bêbêêh la centième brebis, naïve et imprudente, a encore disparu ! Le reste du troupeau, lui, a été réduit en esclavage par les Egypchiens ! Dada se lance alors dans une course folle qui le conduira de la Baie des Pirat's jusqu'aux Déserts du Sud en passant par la sinistre Boabylone, la Cité des Serpents où règne le terrible Nécobralézard... Dada le berger courageux parviendra-t-il à retrouver sa brebis perdue et à sauver son troupeau ? Une BD amusante et instructive qui revisite plusieurs grands épisodes bibliques pour des aventures trépidantes.

Par Thomas Bouyrac
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Thomas Bouyrac

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

BD religieuses

Dada le Chat

Thomas Bouyrac

Paru le 09/04/2026

52 pages

Pierre Téqui (Editions)

16,90 €

9782740327982
