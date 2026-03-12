Inscription
Pétrarque

Etienne Anheim

Pétrarque (1304-1374) est un monument de l'histoire littéraire. Codificateur du sonnet, auteur de la plus importante correspondance du Moyen Age, philosophe moral et spirituel, il est sans doute l'écrivain le plus imité depuis la Renaissance, de Ronsard à Beckett. A propos de cette oeuvre révolutionnaire, tout ou presque semble avoir été écrit. Et pourtant, elle dissimule ce qui la fonde et qui se révèle par la lecture minutieuse des manuscrits et des archives du XIVe siècle : le portrait d'une famille italienne au temps de la peste, de la papauté d'Avignon et des conflits entre guelfes et gibelins. A travers l'évocation de ses ancêtres, de son père et de sa mère, aux côtés de son frère qui l'abandonne pour devenir moine chartreux, en rêvant à Laure, la femme aimée qui lui tient lieu d'épouse spirituelle et rend invisibles d'autres compagnes, mais aussi dans ses rapports complexes avec son fils, sa fille et le cercle de ses amis lettrés, Pétrarque invente une famille d'encre et de papier dont il est le centre. Construit comme un roman choral, cet essai raconte la vie de ces femmes et de ces hommes qui ont façonné la figure du premier écrivain moderne. En croisant la sociologie historique, l'anthropologie de la parenté et la poétique, il montre que l'histoire familiale n'est jamais qu'une affaire de récit et que la littérature est toujours une affaire de famille. Etienne Anheim est historien, directeur d'études à l'EHESS. Ancien membre de l'Ecole française de Rome, il a dirigé les Annales et les Editions de l'EHESS. Ses travaux portent sur l'histoire sociale et culturelle de la fin du Moyen Age et sur l'historiographie et l'épistémologie de l'histoire.

Par Etienne Anheim
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Etienne Anheim

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Biographies

Pétrarque

Etienne Anheim

Paru le 12/03/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

23,00 €

9782707357922
