Inscription
#Roman francophone

Son nom d'avant

Hélène Lenoir

ActuaLitté
Quand elle le voit pour la première fois, c’est dans un autobus : son regard impitoyable entrant en elle, juste avant qu’il ne descende ; quelques secondes encore avec la vitre entre eux. Et puis rien. Les circonstances dans lesquelles ils se revoient par hasard vingt ans plus tard ne leur permettent pas de s’approcher l’un de l’autre et sans doute en resteraient-ils là si cela ne tenait qu’à elle, devenue entre-temps épouse de notable et mère de trois enfants. Mais lui, maintenant, il veut quelque chose. « Son nom d’avant est une magnifique réflexion sur l’engloutissement de l’âme par le passage du temps. Que dire de Britt, le personnage principal ? Mariée, elle est moins aimée. Mère, elle est moins entourée. Riche, elle est moins libre. Les années écoulées ont fait de son existence une montagne de sable prête à s’écrouler au moindre coup de vent. Alors, c’est dans ce qu’elle a été qu’elle va découvrir ce qu’elle veut. » (Marie-Laure Delorme, Le Journal du Dimanche) « Hélène Lenoir est l’une de nos meilleures romancières d’aujourd’hui. À la fois forte et subtile. Ses trois premiers romans montraient l’étendue de son registre, l’originalité de sa recherche romanesque, son pouvoir d’analyse et d’émotion. Dans Son nom d’avant ces qualités littéraires se conjuguent avec une parfaite simplicité de l’expression. Comme si le choix des mots, le rythme de la phrase, l’aller et retour des dialogues avaient trouvé sans peine leur juste place, leur dessin exact. » (Pierre Lepape, Le Monde)

Par Hélène Lenoir
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Hélène Lenoir

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Littérature française

Son nom d'avant

Hélène Lenoir

Paru le 26/03/2026

192 pages

Les Editions de Minuit

9,00 €

ActuaLitté
9782707357847
© Notice établie par ORB
