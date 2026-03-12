Péguy, un coeur qui a tant battu

Ce livre n'est pas une biographie traditionnelle mais la première tentative récente, depuis l'ouvrage de Bernard Guyon, Péguy devant Dieu (1974), de proposer un portrait spirituel de Péguy qui met en lumière son cheminement humain et intellectuel. Cet itinéraire est présenté par un narrateur qui écrit à la première personne et qui, de chapitre en chapitre, se rend sur les lieux significatifs de la vie de Péguy. Nicolas Faguer lance ainsi des ponts entre le grand écrivain et les lecteurs, entre son époque et la nôtre, entre ses interrogations et les nôtres. Le fil conducteur de ce récit est le coeur. Péguy a affirmé un jour : "C'est par un approfondissement constant de notre coeur que nous avons retrouvé la voie de chrétienté".