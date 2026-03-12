Inscription
#Roman francophone

Péguy, un coeur qui a tant battu

Salvator, Nicolas Faguer

ActuaLitté
Ce livre n'est pas une biographie traditionnelle mais la première tentative récente, depuis l'ouvrage de Bernard Guyon, Péguy devant Dieu (1974), de proposer un portrait spirituel de Péguy qui met en lumière son cheminement humain et intellectuel. Cet itinéraire est présenté par un narrateur qui écrit à la première personne et qui, de chapitre en chapitre, se rend sur les lieux significatifs de la vie de Péguy. Nicolas Faguer lance ainsi des ponts entre le grand écrivain et les lecteurs, entre son époque et la nôtre, entre ses interrogations et les nôtres. Le fil conducteur de ce récit est le coeur. Péguy a affirmé un jour : "C'est par un approfondissement constant de notre coeur que nous avons retrouvé la voie de chrétienté".

Par Salvator, Nicolas Faguer
Chez Salvator

|

Auteur

Salvator, Nicolas Faguer

Editeur

Salvator

Genre

Littérature française

Péguy, un coeur qui a tant battu

Salvator, Nicolas Faguer

Paru le 12/03/2026

200 pages

Salvator

19,90 €

ActuaLitté
9782706730702
