Rosso Sangue

Jean-François Rauger

ActuaLitté
Le cinéma italien des années soixante-dix a capté comme nul autre les soubresauts d'une époque en ébullition. Héritier du néoréalisme qu'il réinvente, il devient le relais d'une effervescence politique et sociale qui, au coeur de l'Europe, incarne l'un des symboles les plus puissants d'une modernité brutale. Des grands auteurs aux productions commerciales les plus inventives et débridées, les films reflètent alors l'écho d'une actualité parfois violente. C'est dans les salles que l'on vient la voir défiler : tandis que les néofascistes tentent avec persévérance d'instaurer dans le sang un régime autoritaire, une partie de l'extrême gauche, convaincue que l'heure de l'insurrection approche, rejoue un remake de la révolution bolchevique. Tentatives de coups d'Etat, attentats aveugles, homicides et enlèvements " ciblés " ont défini ces années traversées par de profonds mouvements sociaux et de grands bouleversements culturels. C'est l'histoire de ce moment, surnommé les " années de plomb ", que raconte Rosso sangue, à travers celui qui l'a documenté en direct : le cinéma. Un regard à la fois politique et cinéphile sur l'un des chapitres les plus intenses de l'Histoire italienne moderne.

Par Jean-François Rauger
Chez Façonnage Editions

|

Auteur

Jean-François Rauger

Editeur

Façonnage Editions

Genre

Histoire du cinéma

Rosso Sangue

Jean-François Rauger

Paru le 12/03/2026

290 pages

Façonnage Editions

24,00 €

9782491961213
