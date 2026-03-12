Inscription
#Roman francophone

Eté 20XX

Baptiste Thery-Guilbert

ActuaLitté
Marseille. La chaleur, la lumière, la poussière. Des corps qui se frôlent, des immeubles qui s'effondrent, des souvenirs qui brûlent encore. Dans cette ville à vif, un homme tente de retenir ce qui lui échappe : un été, un amour, une mémoire. Entre journal poétique et chronique urbaine, Eté 20XX explore la fragilité du vivant, la persistance du désir et la beauté des ruines. Une langue libre, sensuelle et politique, pour dire ce qui reste quand tout vacille.

Par Baptiste Thery-Guilbert
Chez L'Onde éditoriale

|

Auteur

Baptiste Thery-Guilbert

Editeur

L'Onde éditoriale

Genre

Poésie

Retrouver tous les articles sur Eté 20XX par Baptiste Thery-Guilbert

Commenter ce livre

 

Eté 20XX

Baptiste Thery-Guilbert

Paru le 12/03/2026

36 pages

L'Onde éditoriale

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487962170
9782487962170
© Notice établie par ORB
plus d'informations

