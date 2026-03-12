Marseille. La chaleur, la lumière, la poussière. Des corps qui se frôlent, des immeubles qui s'effondrent, des souvenirs qui brûlent encore. Dans cette ville à vif, un homme tente de retenir ce qui lui échappe : un été, un amour, une mémoire. Entre journal poétique et chronique urbaine, Eté 20XX explore la fragilité du vivant, la persistance du désir et la beauté des ruines. Une langue libre, sensuelle et politique, pour dire ce qui reste quand tout vacille.