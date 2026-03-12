Inscription
#Roman francophone

London 53

Sophie Prat

ActuaLitté
2009, Audruicq, près de Calais. Josiane, esthéticienne, mène une vie aussi lisse que la peau qu'elle promet à ses clientes. Le jour où elle demande son passeport biométrique, elle fait une découverte qui la bouleverse... Si administrativement tout se complique, c'est surtout Josiane qui vacille. Peu à peu, le quotidien se craquelle, les souvenirs refont surface, révélant la femme qu'elle n'a jamais cessé d'être. Dans ce roman tendre et alerte, Sophie Prat interroge nos identités, les paysages qui nous façonnent, les empreintes invisibles qui nous relient aux autres.

Par Sophie Prat
Chez Editions Quartier libre

|

Auteur

Sophie Prat

Editeur

Editions Quartier libre

Genre

Littérature française

London 53

Sophie Prat

Paru le 12/03/2026

184 pages

Editions Quartier libre

16,90 €

9782487638068
