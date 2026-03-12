Lâchez-vous les baskets ou l'art de se foutre la paix

Le guide essentiel pour découvrir le pouvoir transformateur de l'alignement énergétique et adopter rapidement l'état d'esprit gagnant. Toutes les clefs de compréhension pour incarner pleinement la personne épanouie que vous voulez être ? : les règles du subconscient, les lois invisibles qui régissent notre réalité (vibration, polarité, résonance, rythme), pourquoi se foutre la paix, pourquoi se lâcher les baskets... Les outils pour passer à l'action : développer son intuition, faire le ménage intérieur, savoir s'entourer, reprogrammer son intelligence émotionnelle, l'ancrage, le pardon, le journal d'attraction, etc. En bonus : différents témoignages et expériences à recevoir comme autant de conseils. Nul besoin d'être un as du développement personnel : les explications sont faciles à suivre grâce aux nombreux cas concrets et aux exercices pas-à-pas proposés.