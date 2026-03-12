Nouvelles impressions d'Afrique suivi de L'âme de Victor Hugo

Le sujet : un ovni littéraire enfin décrypté ! Dernier livre publié par Raymond Roussel en 1932, Les Nouvelles Impressions d'Afrique est un des textes les plus énigmatiques de la littérature française. C'est en apparence un long poème de 1274 alexandrins répartis en quatre chants, dont le lieu et l'action semblent se dérouler en Egypte, entre la captivité de Saint-Louis à Damiette et la bataille des Pyramides. En apparence... car tout, dans ce poème descriptif, se dérobe à la compréhension du lecteur. Il n'est que leurres et labyrinthes. L'histoire sert en effet de prétexte à l'auteur pour ouvrir inopinément des parenthèses sur toutes sortes de sujets inattendus et baroques. La première parenthèse s'ouvre dès le vers 10 du chant I, bientôt suivie d'une parenthèse dans la parenthèse, et ainsi de suite. Si l'on ajoute que les notes en bas de page prolifèrent au même rythme, elles-mêmes coupées de parenthèses, on arrive, au plus profond du texte, à seize niveaux d'emboîtement ! Puis, l'auteur referme consciencieusement toutes les portes, laissant son lecteur prisonnier d'un complet désarroi. Et que dire des 59 gravures, qui n'offrent le plus souvent qu'un rapport lointain avec le texte qu'elles sont censées illustrer ? Livre illisible, hermétique, décourageant ? Non, grâce à Jean Ferry, qui en 1954 en proposa un décryptage lumineux et plein d'humour. A l'aide de ses commentaires, que notre édition reproduit pour la première fois intégralement, le monde de Roussel se dévoile dans son étrangeté : un monde où l'homme et la vie sont absents, remplacés par un langage devenu autonome, qui forge ses propres inventions.