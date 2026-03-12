Battlebeast - Le Fauve de combat

Ce nouveau spin-off d'Invincible met en scène l'un des personnages les plus aimés par les fans de la saga : Battlebeast alias Le Fauve de Combat ! Cette trilogie se déroule entre les tomes 3 & 5 de l'intégrale en VF. Robert Kirkman himself, au scénario, et Ryan Ottley au dessin - les auteurs de la série mère - sont de retour ! Ils ne retenaient pas leurs coups sur Invincible, et maltraitaient régulièrement les personnages. Battlebeast est un récit haletant qui va encore plus loin en termes de violence graphique explicite.
