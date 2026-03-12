Inscription
#Comics

Battlebeast - Le Fauve de combat

Robert Kirkman, Ryan Ottley

ActuaLitté
Ce nouveau spin-off d'Invincible met en scène l'un des personnages les plus aimés par les fans de la saga : Battlebeast alias Le Fauve de Combat ! Cette trilogie se déroule entre les tomes 3 & 5 de l'intégrale en VF. Robert Kirkman himself, au scénario, et Ryan Ottley au dessin - les auteurs de la série mère - sont de retour ! Ils ne retenaient pas leurs coups sur Invincible, et maltraitaient régulièrement les personnages. Battlebeast est un récit haletant qui va encore plus loin en termes de violence graphique explicite.

Par Robert Kirkman, Ryan Ottley
Chez Delcourt

Auteur

Robert Kirkman, Ryan Ottley

Editeur

Delcourt

Genre

Comics Super-héros

Battlebeast - Le Fauve de combat

Robert Kirkman, Ryan Ottley

Paru le 26/03/2026

Delcourt

18,50 €

9782413093565
