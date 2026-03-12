L'italien pour les nuls

Un guide de conversation visuel pour ne plus jamais chercher ses mots ! Grâce à ce guide visuel, facilitez-vous la vie lors de vos séjours en Italie et utilisez les images pour communiquer. Il vous suffit de montrer l'image de l'objet dont vous voulez parler ou de la situation que vous voulez décrire et le tour est joué ! Ce guide vous permettra également d'apprendre une foule de nouveaux mots puisque sous chaque image est inscrit le mot correspondant en italien avec sa traduction.