Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

L'italien pour les nuls

Collectif, First, Stéphanie Bouvet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide de conversation visuel pour ne plus jamais chercher ses mots ! Grâce à ce guide visuel, facilitez-vous la vie lors de vos séjours en Italie et utilisez les images pour communiquer. Il vous suffit de montrer l'image de l'objet dont vous voulez parler ou de la situation que vous voulez décrire et le tour est joué ! Ce guide vous permettra également d'apprendre une foule de nouveaux mots puisque sous chaque image est inscrit le mot correspondant en italien avec sa traduction.

Par Collectif, First, Stéphanie Bouvet
Chez First

|

Auteur

Collectif, First, Stéphanie Bouvet

Editeur

First

Genre

Guides de conversation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'italien pour les nuls par Collectif, First, Stéphanie Bouvet

Commenter ce livre

 

L'italien pour les nuls

Collectif, First, Stéphanie Bouvet

Paru le 12/03/2026

176 pages

First

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412107454
9782412107454
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.