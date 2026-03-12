L'Auvergne d'autrefois

De nombreuses cartes postales anciennes Une plongée dans l'Auvergne d'Antan Prix attractif L'Auvergne, le Bourbonnais et le Velay sont des terroirs riches d'histoires et de traditions. Mais au fil des années et des générations, tout un pan de la culture locale s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1950, reste primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, d'une vallée à l'autre, il y a mille et une façons de se sentir l'âme auvergnate. "Encore la France bossue , un joli pays où le Bon Dieu n'a passé que deux fois : la première pour le créer, la deuxième pour l'abandonner". Gaspard des Montagnes, Henri Pourrat. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes d'Auvergne, du Bourbonnais et du Velay.