Le Pays Basque et Béarn d'autrefois

Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif Le Pays Basque et le Béarn... une terre pleine de traditions, de croyances et de superstitions, marquée par la grande et la petite histoire, terroir intense et riche ! Mais au fil des années tout un petit patrimoine s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes est primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, nous reconnaissons les caractéristiques de ce pays entre montagnes et plages, entre la France et l'Espagne. Les populations rurales et artisanales se rencontrent lors des foires, des assemblées, des commémorations, des inaugurations, etc. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes du Pays Basque et du Béarn.