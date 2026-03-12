Inscription
Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le Pays Basque et Béarn d'autrefois

Collecif, Ici en région

Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif Le Pays Basque et le Béarn... une terre pleine de traditions, de croyances et de superstitions, marquée par la grande et la petite histoire, terroir intense et riche ! Mais au fil des années tout un petit patrimoine s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes est primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, nous reconnaissons les caractéristiques de ce pays entre montagnes et plages, entre la France et l'Espagne. Les populations rurales et artisanales se rencontrent lors des foires, des assemblées, des commémorations, des inaugurations, etc. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes du Pays Basque et du Béarn.

Par Collecif, Ici en région
Chez Ici en région

|

Auteur

Collecif, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Histoire régionale

Le Pays Basque et Béarn d'autrefois

Collecif, Ici en région

Paru le 26/03/2026

152 pages

Ici en région

12,90 €

9782386851285
