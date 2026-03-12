La Franche-Comté d'autrefois

Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif La Franche-Comté est un terroir riche de traditions ! Mais au fil des années et des générations, tout un pan de la culture locale s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes reste primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, d'une vallée à l'autre, nous reconnaissons les caractéristiques de la Franche-Comté entre alpages et vignobles, villes industrieuses ou thermales, fruitières et travail du bois... Chaque image d'un village, d'un lieu-dit, d'un atelier ou d'une ferme détient un témoignage historique irremplaçable. Ce sont autant de choses presque anodines, qui s'estompent peu à peu, et qu'il faut préserver. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura en Franche-Comté.