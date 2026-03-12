Sites remarquables et insolites de l'Ain

Des cartes pour situer les sites évoqués Des encarts pour approfondir le sujet, contextualiser ou ne rien rater Patrimoine bâti, religieux, naturel et pittoresque. Petit prix Qu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine aindinois est d'une richesse exceptionnelle. Des ruelles pavées de Pérouges aux nombreux châteaux et forteresses, en passant par les paysages vallonnés du Haut-Bugey et les majestueux édifices religieux de Bellay ou de Brou, l'Ain se découvre au fil de balades inoubliables. Chaque détour révèle un village enchanteur, une abbaye chargée d'histoire ou un château dominant une vallée. Dans cet ouvrage, partez à la découverte de lieux emblématiques et de trésors cachés, des fortifications de l'Ecluse aux châteaux médiévaux de briques rouges, sans oublier les nombreux musées et églises qui témoignent d'un passé fascinant. Entre nature et culture, laissez-vous guider à travers une cinquantaine de sites remarquables qui font de l'Ain une région unique.