#Polar

Les mysteres du Guarplic et de Bouzols

Jean-Pierre Bedou

ActuaLitté
Isolé au large de la côte bretonne, l'îlot du Guarplic, battu par les marées et les légendes, abrite un château chargé de secrets. Lorsque Alexandre Le Meingre, son propriétaire, entreprend des fouilles dans un ancien souterrain, il met au jour une découverte macabre qui va faire ressurgir un passé enfoui depuis des siècles. Chargé de l'enquête, Yoan Doube, capitaine de gendarmerie à la section de recherches de Rennes, se retrouve plongé au coeur d'une enquête criminelle aux ramifications inattendues. De la Bretagne au Velay, du château de Bouzols aux archives médiévales, les indices révèlent peu à peu d'étranges liens entre des meurtres récents, des rivalités anciennes et les figures historiques de Bertrand du Guesclin et de ses descendants. Entre roman policier et polar historique, ce récit mêle investigation judiciaire, secrets de famille, patrimoine architectural et légendes médiévales. A mesure que l'enquête progresse, une question obsède les protagonistes : jusqu'où le passé peut-il influencer le présent, et à quel prix les secrets dissimulés sous la pierre finissent-ils toujours par refaire surface ? Avec Les mystères du Guarplic et de Bouzols, Jean-Pierre Bedou signe un roman haletant où l'Histoire, la mémoire des lieux et la violence humaine s'entrelacent dans une intrigue captivante, ancrée dans des paysages chargés d'ombre et de mystère.

Par Jean-Pierre Bedou
Chez Editions Complicités

|

Auteur

Jean-Pierre Bedou

Editeur

Editions Complicités

Genre

Policiers historiques

Les mysteres du Guarplic et de Bouzols

Jean-Pierre Bedou

Paru le 12/03/2026

Editions Complicités

17,00 €

9782386479922
