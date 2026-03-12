Inscription
#Roman francophone

Drama avec la fille idéale

Tessa Bailey

Un sportif endurci. Une musicienne espiègle. Une rencontre qui va tout changer. Quand Sig rencontre Chloe, il tombe immédiatement sous son charme. Passionnée, courageuse et déterminée, la jeune femme a tout pour lui plaire. En quelques heures à peine, ils se découvrent, s'embrassent, et l'alchimie est plus qu'indéniable. Mais quand son père lui présente sa future épouse, le monde de Sig bascule : la fille de cette dernière n'est nulle autre que Chloe. Lorsqu'il comprend que celle qu'il s'imaginait déjà épouser s'apprête à devenir sa demi-soeur par alliance, le jeune homme n'a pas le choix. Il a huit mois pour trouver un moyen d'être avec la fille idéale, ou il vivra malheureux à jamais. Entre passion et interdit, le sportif endurci et la musicienne espiègle gagneront-ils cette course contre la montre ? Traduit de l'anglais par Elise Giband RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Tessa Bailey
Chez Roncière

|

Auteur

Tessa Bailey

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

Drama avec la fille idéale

Tessa Bailey trad. Elise Giband

Paru le 12/03/2026

352 pages

Roncière

19,90 €

9782385663049
© Notice établie par ORB
