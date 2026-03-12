Drama avec la fille idéale

Un sportif endurci. Une musicienne espiègle. Une rencontre qui va tout changer. Quand Sig rencontre Chloe, il tombe immédiatement sous son charme. Passionnée, courageuse et déterminée, la jeune femme a tout pour lui plaire. En quelques heures à peine, ils se découvrent, s'embrassent, et l'alchimie est plus qu'indéniable. Mais quand son père lui présente sa future épouse, le monde de Sig bascule : la fille de cette dernière n'est nulle autre que Chloe. Lorsqu'il comprend que celle qu'il s'imaginait déjà épouser s'apprête à devenir sa demi-soeur par alliance, le jeune homme n'a pas le choix. Il a huit mois pour trouver un moyen d'être avec la fille idéale, ou il vivra malheureux à jamais. Entre passion et interdit, le sportif endurci et la musicienne espiègle gagneront-ils cette course contre la montre ? Traduit de l'anglais par Elise Giband RESERVE A UN PUBLIC AVERTI