#Roman francophone

Toute la haine que j'ai pour lui

Meghan Quinn

Ils sont censés se détester, mais le destin en a décidé autrement. Après avoir raté mes partiels et suite à un drame familial, j'ai choisi de tout plaquer et de retourner dans ma ville natale d'Almond Bay pour me rapprocher de mon petit ami. Toutefois, à mon arrivée, celui-ci rompt avec moi. Son excuse ? Il me trouve ennuyeuse... Bien décidée à me venger, je me rends chez son patron, le célèbre musicien Hayes Farrow, afin de lui rendre tout ce que mon ex a volé depuis qu'il travaille pour lui. Hélas, au moment de déposer le carton, je tombe nez à nez avec l'artiste en personne. Ce dernier me pose alors un ultimatum : devenir son assistante ou être dénoncée à la police pour complicité de vol... J'étais bien déterminée à le détester. Mais ma haine survivra-t-elle à notre proximité forcée ?

Par Meghan Quinn
Chez PAL

|

Auteur

Meghan Quinn

Editeur

PAL

Genre

Romance sexy

Toute la haine que j'ai pour lui

Meghan Quinn trad. Zeynep Diker

Paru le 12/03/2026

656 pages

PAL

9,10 €

9782385651572
